حنجيل: افتتاح جامعة السويس الأهلية العام المقبل

أعلن الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، قرب الانتهاء من الموافقة على إنشاء الجامعة الاهلية في السويس والتي ستبدأ الدارسة بها مع بداية العام الدراسي القادم بعد انتهاء الإجراءات المطلوب.

وأوضح، أنه جار العمل بمشروع جامعة السويس التكنولوجية بمدينة السويس الجديدة على مساحة 100 فدان بتخصصات مدروسة بعد التنسيق مع الشركات المختلفة، واحتياجات سوق العمل مثل كلية الطب البيطري وكلية الزراعة ومشروعات إنتاجية للثروة السمكية ومصنع للأعلاف ومشروع إنتاج حيواني وداجني.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الجامعة في الطابور الصباحي للجامعة بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، موضحًا أن الجامعة خلال الفترة الماضية، قامت برفع كفاءة المدن الجامعية وإنشاء مدينة جامعية جديدة بالحرم الجامعي مدينة المستقبل والتي تبدأ في استقبال الطالبات هذا العام وجار إنشاء استكمال مدينة الطلبة بسعة إجمالية 1200 طالب وطالبة.

وقال، إن الجامعة تقدم (18) برنامجًا غير تقليدي بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في مختلف كليات الجامعة، مشيرًا إلى أن هذا العام سيتم افتتاح برامج ومسارات أكاديمية جديدة وغير تقليدية مثل برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية بكلية العلوم، كذلك جار الانتهاء من إجراءات اعتماد برامج جديدة في الهندسة البحرية، وهندسة المنشآت الذكية، بالإضافة إلى برنامج تكنولوجيا معدات النفط والغاز، وبرنامج تكنولوجيا المياه، وبرنامج نظم المعلومات والأعمال بكلية التجارة، وغيرها الكثير من المسارات التي تؤكد فكرة التفرد والريادة التي تتمتع بها جامعة السويس.

وأعلن رئيس الجامعة عن قرب افتتاح فرعها الجديد في سيناء بأبورديس ليكون نواة لتعمير أرض الفيروز، بمخطط طموح يهدف إلى إنشاء (17) كلية على مدى (4) مراحل، لافتًا إلى أن الجامعة بصدد افتتاح مبنى الامتحانات الإلكترونية بسعة 2070 طالبا وطالبة، ليتمكن من إجراء الامتحانات لأكثر من 6000 طالب في اليوم الواحد، وكذا تزويد المعامل بالكليات بأحدث الأجهزة التي تواكب البرامج الدراسية لتقدم تجربة فريدة من الدراسة الأكاديمية لأبنائنا من طلاب الجامعة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، ورفع كفاءة الملاعب بكلية التربية الرياضية وتزويدها بأحدث الأجهزة.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم إبرام عدد من الاتفاقيات والبرتوكولات مع عدد كبير من الهيئات والجامعات في مصر وخارجها في النمسا رومانيا، ماليزيا، الصين، وذلك لزيادة التعاون في مختلف المجالات للرقي بمستوى جامعتنا الموقرة، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بدور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط، فقد قامت الجامعة بالعديد من الأنشطة في هذا السياق ولعل من أهم الخدمات التي ينتظرها مجتمع الجامع المستشفى الجامعي التي أصبحت واقعا سيتم افتتاحه في أقرب وقت بإذن الله.

وأشار إلى أن هذا بالإضافة إلى مختلف الأنشطة المجتمعية الأخرى مثل القوافل التنموية الشاملة التي تقوم بها الجامعة لتصل إلى المواطن البسيط في أقرب مكان له، إيمانًا منا بحق المجتمع على الجامعة بضرورة تقديم مختلف الخدمات له، منوهًا أن مركز التطوير المنهي بالجامعة تمكن من تقديم خدمات لأكثر من عشرة آلاف طالب وخريج من أبناء الجامعة، كما تمكن من توفير فرص تدريب وتوظيف إلى ما يقرب من أربعة آلاف طالب وخريج من أبناء الجامعة، كل هذا قليل من كثير نسعى جاهدين لتوفيره لكم أبنائي وبناتي.

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