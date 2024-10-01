الخميس.. انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة في الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة المحافظة لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة، وذلك يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر الجاري، على أن تستمر المرحلة الثانية لمدة أربعة أسابيع، ويتم من خلالها بيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة يوم الخميس من كل أسبوع، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل محدودي الدخل.

وأضاف، أن المبادرة تنفذها المحافظة تحت إشراف الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وبالتعاون مع جمعية صلاح الدين، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال، وتحت إشراف كامل من مديريتي التموين والطب البيطري، ووحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، في عملية شراء الماشية والنقل والذبح والبيع، لضمان مطابقة المعروض من اللحوم للمواصفات والاشتراطات الصحية.

وكشف محافظ الفيوم، عن تحديد سعر 325 جنيهاً لبيع كيلو اللحوم البلدية الطازجة بجميع المنافذ ومحال الجزارة الشريكة بالمبادرة خلال شهر أكتوبر الجاري، وستستمر عملية البيع طوال اليوم المقرر، حتى انتهاء كمية اللحوم المخصصة لكل منفذ، موضحاً أنه سيتم تنفيذ المبادرة في مرحلتها الثانية "أكتوبر 2024" من خلال 8 منافذ ومحال جزارة بمدينة الفيوم ومركزي اطسا وأبشواي، منها 6 منافذ بمدينة الفيوم، هي، جزارة صبري قرني، بمنطقة العبودي، وجزارة أسامة زحلان، بمنطقة التفتيش، وجزارة محمد سعد، بمنطقة السلخانة، إضافة إلى هايبر عرفة إخوان بمنطقة الحواتم، وهايبر غلاب بمنطقة البارودية، وهايبر غلاب بمنطقة السلخانة، وفي مركز أبشواي، هايبر عرفة إخوان بشارع الجمهورية، وفي مركز إطسا، جزارة حسان مهدلي بميدان اطسا.

وتابع محافظ الفيوم، أن مبادرة المحافظة ستشمل بيع اللحوم المستوردة بأسعار مخفضة، بدءاً من اليوم الثلاثاء، بعدد 3 سيارات متنقلة، مشيراً أن أماكن تواجد هذه السيارات ستكون أمام مجلس مدينة الفيوم، ومجلس مدينة سنورس، ومجلس مدينة طامية، على أن تستمر المبادرة لمدة أربعة أسابيع، يتم خلالها بيع اللحوم المستوردة بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالسوق، وذلك يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لافتاً إلى أنه تم تحديد سعر بيع كيلو اللحوم المستوردة بسعر 210 جنيهات، وكيلو المفروم بسعر 180 جنيهاً، وكيلو الكبدة بسعر 130 جنيهاً، وستتم عملية البيع تحت إشراف مديريتي التموين والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة.

ولفت الأنصاري، إلى أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ عدد من المبادرات التي من شأنها رفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، وتوفير اللحوم والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص رقم 0842168043 والخط الساخن 114 لتلقى شكاوى المواطنين من أي مخالفات قد تتعلق بتنفيذ المبادرة.