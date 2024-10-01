البابا فرنسيس يدين الاستخدام «غير الأخلاقي» للقوة في لبنان وغزة

قال البابا فرنسيس خلال تواجده على متن الطائرة التي كانت تعيده من بلجيكا إلى روما، ردًا على سؤال عن عواقب الضربات الإسرائيلية في لبنان وغزة على المدنيين، إن "دولة تتصرّف على هذا النحو بواسطة القوة، أيًا كانت هذه الدولة، تتصرّف بطريقة مفرطة إلى هذا الحد، (تقوم) بأفعال غير أخلاقيّة".

وأضاف البابا صاحب الـ 87 عامًا، باللغة الإيطالية ردًا على سؤال طرحته صحفية أمريكية "يجب أن يكون الدفاع متناسبًا دائمًا مع الهجوم، وعندما لا يكون الأمر كذلك، تظهر نزعة للسيطرة تتجاوز الأخلاق".

وأضاف "أنه حتى في الحرب، هناك أخلاقيات يجب الدفاع عنها، موضحًا أن الحرب غير أخلاقيّة، لكن قواعد الحرب تشير إلى شكل من أشكال الأخلاق، ولكن عندما لا يتم احترام هذه الأخلاق، فإنك تستطيع أن تعاين -كما نقول في الأرجنتين- الدم الفاسد لهذه الأمور".

وكان البابا فرنسيس قد دعا الأحد، في ختام قداس أقيم في ملعب الملك بودوان في بروكسل، إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان، قائلًا: "إنّ لبنان رسالة، ولكنه في الوقت الحالي رسالة معذبة"، معربًا عن "ألمه وقلقه البالغ إزاء اتساع نطاق النزاع في الشرق الأوسط.

وعن الصراع الدائر في قطاع غزة منذ حوالي العام، جدّد البابا فرنسيس في إجابته التأكيد على أنه يتواصل هاتفيًا قائلًا: "كل يوم مع رعية غزة"، حيث هناك "أكثر من 600 شخص داخل الرعيّة والمدرسة"، وأنه مطلع على "الأعمال الوحشيّة التي تحدث هناك".