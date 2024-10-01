خبير: أي هجوم إسرائيلي على الأراضي اللبنانية مخالف للقانون الدولي

قال ربيع الهبر، أستاذ العلوم السياسية، إن أي هجوم إسرائيلي على الأراضي اللبنانية تعتبر تعدٍ على لبنان وهذا مخالف للقانون الدولي، حيث لا يجوز لدولة عبور حدود دولة أخرى بدون سبب منطقي، وإسرائيل تقول إنها تدافع عن أرضيها ولم يحدث أي تعد من لبنان على الجانب الإسرائيلي.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في مداخلة مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أنه ليس هناك أي وسيلة حالية لتطبيق القرار الدولي 1701 ولا يمكن التعويل على الجهود الفرنسية والأمريكية لتطبيق هذا القرار والدليل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية ولا يوجد تحركات فعلية لوقفها.

كما تابع، أن لبنان سيقوم بتقديم شكوى لمجلس الأمن في حال عبور إسرائيل للحدود ولكن المشكلة تكمن في عدم استجابة أي من الأطراف للقرارات الدولية.