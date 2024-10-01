سعرها يصل لـ700 دولار.. تعرف على أغلى أنواع القهوة في العالم

تعتبر القهوة أحد أكثر المشروبات شعبية في العالم، حيث تجمع بين الأشخاص في الأوقات السعيدة والحزينة، وتُعتبر رمزًا للضيافة والترحيب، ويحتفل عشاق القهوة حول العالم في الأول من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للقهوة، وهو مناسبة تهدف إلى تعزيز ثقافة تناول القهوة وتسليط الضوء على فوائدها الاجتماعية والاقتصادية، ويتم تسليط الضوء أيضًا على التحديات التي يواجهها منتجو القهوة في البلدان النامية، حيث تسهم هذه الصناعة في دعم ملايين الأسر حول العالم.

ويمتد تاريخ القهوة لعدة لقرون، ويعود أصلها إلى إثيوبيا، حيث اكتشفها الرعاة الذين لاحظوا تأثيرها المنبه على الماعز، ومنذ ذلك الحين، انتشرت القهوة في جميع أنحاء العالم، لتصبح واحدة من أكثر المشروبات استهلاكًا، ويُظهر اليوم العالمي للقهوة أهمية هذه المشروب ليس فقط كمتعة، بل كمصدر للرزق والثقافة، ومن المعروف أن هناك أنواعًا متعددة من القهوة، ولكن بعض الأنواع تُعتبر من الأغلى في العالم، وتُعد من المقتنيات النادرة التي يحرص على تجربتها عشاق القهوة، وتقدم "البوابة نيوز" خلال هذه السطور أغلى أنواع القهوة في العالم ومنها:

1- قهوة "كوبي لواك" : تُعتبر من أغلى أنواع القهوة في العالم، حيث يتم إنتاجها في إندونيسيا، يُنتج هذا النوع من حبوب القهوة التي تمر عبر جهاز الهضم لحيوان "اللوالك"، ما يُضفي نكهة فريدة، ويمكن أن تصل تكلفة الكيلوجرام الواحد إلى 700 دولار.

2- قهوة "بيكا": تُزرع في جمهورية بنما، وهي نادرة جدًا وتُنتج بكميات محدودة، ويُعتبر هذا النوع من القهوة فائزًا في مسابقات الذوق العالمية، وتصل تكلفة الكيلوجرام إلى 600 دولار.

3- قهوة "هندرا": تأتي من ولاية كيرلا في الهند، وتتميز بنكهتها الغنية، وعلى الرغم من أنها ليست منتشرة بشكل واسع، إلا أن سعرها يمكن أن يصل إلى 300 دولار للكيلوجرام.

4- قهوة "فورتونا": تُنتج في كولومبيا، وهي نوع من القهوة العضوية النادرة، ويُعتقد أن نكهتها تتأثر بتربة جبال الأنديز، وتُباع بأسعار تتراوح بين 200 إلى 400 دولار للكيلوجرام.

5- قهوة "جورجي": تأتي من إثيوبيا، وهي قهوة ذات نكهة مميزة ورائحة قوية، يمكن أن تصل أسعارها إلى 250 دولارا للكيلوجرام.

ويتحد عشاق القهوة في اليوم العالمي للقهوة للاحتفاء بالتنوع والثراء الذي تقدمه ثقافة القهوة، وتُعقد الفعاليات في مختلف البلدان، من المسابقات إلى ورش العمل حول كيفية تحضير القهوة بشكل صحيح، فلا يقتصر الأمر على مجرد تناول القهوة، بل هو احتفال بالتراث والتقاليد التي تجعل من هذا المشروب أكثر من مجرد مشروب عادي، حيث يتم اعتبار القهوة رمزًا للتواصل والتلاقي، وتستمر في إلهام الأجيال القادمة بفضل نكهاتها المتنوعة وتجاربها الغنية.