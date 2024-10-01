طقس اليوم.. حار نهارًا معتدل ليلًا وأمطار على بعض المناطق

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر وحار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

كما يشهد اليوم الثلاثاء، رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وأمطار ضعيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وتمتد خفيفة إلى مدن القناة وجنوب الوجة البحرى على فترات متقطعة.

كما يشهد نشاط للرياح الشمالية الغربية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط يومي الاثنين والثلاثاء 1 أكتوبر وسرعة الرياح 50_70 كم /س وارتفاع الأمواج 2.5 :4 متر.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 21 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 24 وعلى شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 20 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 24 درجة .