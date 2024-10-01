بالفيديو.. الأرصاد: انخفاض طفيف بالحرارة وتوقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك توقعات لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة في سواحلنا الشمالية وهو يحدث حاليًا، حيث إن هناك تكاثرا لبعض السحب المنخفضة والمتوسطة على محافظات ومدن الساحل الشمالي، ويتوقع معها تساقط للأمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة على السواحل الشمالية.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم سعيد" على فضائية "المحور" اليوم الثلاثاء، أن هناك امتدادا لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وهذه السحب المنخفضة والمتوسطة قد تمتد آثارها حتى مناطق من القاهرة الكبرى ولكن احتمالية حدوث الأمطار على القاهرة ضعيفة جدًا، موضحًا أنه من المتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية بمعدل درجتين.

وتابع، أنه يتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 30 درجة، وتسود أجواء خريفية، مع وجود سحب خفيفة ومتوسطة تساهم في حجب أشعة الشمس، وهو ما يجعلنا نشعر بالأجواء الخريفية، موضحًا أن الملابس الصيفية ما زالت الأنسب خلال فترة الليل والنهار حاليًا.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن انخفاض درجات الحرارة مستمر معنا حتى نهاية الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل، بينما تقل فرص سقوط الأمطار غدا ولا يوجد منها أي قلق، محذرًا من وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ويصل ارتفاع الموج أكثر من 3 أمتار.