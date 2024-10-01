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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام إسرائيلي: رشقة صاروخية من الجنوب اللبناني وصفارات الإنذار تدوي في صفد

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار
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نقلت فضائية “القاهرة الإخبارية” عن وسائل إعلام إسرائيلي، القول إن هناك رشقة صاروخية من الجنوب اللبناني تجاه المستوطنات الشمالية ودوت صفارات الإنذار في صفد ومحيطها، اليوم الثلاثاء.
كما أوضحت وسائل إعلام إسرائيلي، أن مجموعة لوفتهانزا تعلق جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية الشهر الجاري.
وفي سياق متصل، نقلت القاهرة الإخبارية عن جيش الاحتلال القول، إن توجيه ضربة استباقية للمنشآت النووية الإيرانية أمر مطروح على طاولة صناع القرار.

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