تداول 151 ألف طن بضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 25 سفينة، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 35 سفينة.

كما تم تداول 2080 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة، حيث بلغت أعداد الحاويات الواردة 1120 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 960 حاوية بما يشكل 46.2% تقريبا بما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 151 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري أحمد حواش - رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الإلتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسية في العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.