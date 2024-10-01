مأساة.. وفاة مسن صعقًا بالكهرباء في بالبحيرة

شهدت مدينة شبراخيت التابعة لمحافظة البحيرة، حادث وفاة مأساوي لمسن، بعد أن صعقه التيار الكهربائي في داخل منزله، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى إلى مستشفى شبراخيت العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير الأمن، إخطارًا من مأمور شرطة شبراخيت بوفاة المسن الذي تم نقله إلى المستشفى العام جراء التيار الكهربائي، تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ التحقيق معها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة شبراخيت إلى موقع الحادث للتحقيق، وبعد الفحص، تبين أن المسن "علي محمود علي الأنصاري"، البالغ من العمر 62 عامًا، قد فارق الحياة نتيجة للصعق بالتيار الكهربائي داخل منزله في قرية لقانة.

وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق من ملابسات الحادث وسرعة استخراج تصاريح الدفن.