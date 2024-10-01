محافظ القليوبية يدشن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لطلاب أولى إعدادي

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، عن إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس "سي" لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي للعام الدراسى الجارى، ضمن مبادرات رئيس الجمهورية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، تحت شعار "100 مليون صحة" بمدرستي مدحت طلعت وناصر بمدينة بنها.

جاء ذلك بحضور الأستاذة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور سيد جلال مدير فرع التامين الصحي بالقليوبية واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها.

وأكد عطية أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار المبادرة لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سي".

وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية حريصة على الاهتمام بصحة وحياة المواطنين، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لأبنائنا الطلاب، خاصة طلاب المرحلة الإعدادية، حرصا منها على تخريج أجيال من الشباب لا يعانون من أعراض صحية تؤثر على مستقبلهم في الجمهورية الجديدة.

وأضاف محافظ القليوبية أنه جرى إعداد خطة عمل بالتنسيق بين فرع التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف ومختلف الجهات المعنية؛ لضمان نجاح تنفيذ المبادرة، مشددا على الجميع بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وتوفير المستلزمات أثناء الحملة حفاظاَ علي صحة وسلامة الطلبة وجميع الأطقم الطبية.

وفي ختام جولته، أشاد عطية، بالمبادرات الرئاسية التي من شأنها تطوير المنظومة الصحية في ربوع محافظات الجمهورية والارتقاء بمستوي الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ القليوبية بتضافر جهود الجميع لتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات، وتوجيه أوجه الدعم لهذه المبادرة لضمان تحقيق المستهدف منها، وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملة ونسب الإنجاز، للوقوف على الوضع الصحي للطلاب بإعتبارهم جيل المستقبل.

وأكد الدكتور سيد جلال مدير الفرع، أن المبادرة تعتبر نموذجاَ يحتذي به عالمياَ، حيث تمتلك الدولة المصرية أقوى برنامج قومي للفيروسات الكبدية، موضحاََ أن المستهدف من المبادرة بالمحافظة، فحص (144 ألف) طالب بالصف الأول الإعدادى بمدارس الحضر والريف (عام، خاص، أزهري) بإجمالي 736 مدرسة، وتقديم خدمات العلاج للحالات المكتشفة بالمجان.

وأشار مدير فرع التأمين الصحي، إلى أنه من المقرر إجراء الفحص للطلاب من خلال (24) فريقاَ طبياَ تابعاً لفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالقليوبية، مدربين على أعلى مستوى لتقديم خدمة الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكداً التعاون مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف لتنظيم الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة، التى تتضمن موافقة أولياء الأمور على الفحص والعلاج.

وأوضح مدير الفرع، أنه يتم توجيه الحالات الإيجابية إلى لجان الكبد التخصصية بالعيادات التابعة للفرع والتي تضم أطباء أطفال واستشاريين كبد مدربين على بروتوكولات العلاج؛ لإجراء مزيد من الفحوصات والتحاليل، وتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تأكد إيجابيتها لفحص ال PCR.

ومن الجدير بالذكر، أنه يتم إجراء فحوصات لأولياء أمور الطلبة والتي ثبت إيجابيتها لفيروس سي بعد فحص ال PCR.

ومن جانبها أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن المبادرة تأتي استكمالاَ للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للحفاظ علي مصر خالية من فيروس سي.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أننا نستهدف تخريج جيل صحي للمجتمع، والقضاء علي العادات الغير صحية من خلال مبادرات هادفة، وحملات توعوية بالتعاون بين فرع التأمين الصحي بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم، داعيةً منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في الحملة بما يسهم في تسهيل مهمة التأمين الصحي لتنفيذها علي الوجه الأكمل، وزيادة توعية المواطنين وأولياء الأمور بأهداف المبادرة، وذلك بهدف التوصل إلى مصر خالية من فيروس "سي".

تدشين الحملة

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