بالفيديو.. أبو الغيط: المصارف العربية قادرة على التكيف مع الصدمات الطارئة

أعرب أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، عن سعادته بالمشاركة في الدورة الـ48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، قائلًا: “أتمنى أن تخرج بخلاصات تعزز من سبل التعاون والتنسيق بين أعضاء الجمعية العمومية في ضوء التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم على كافة الأصعدة وبصفة خاصة على الصعيد الاقتصادي”.

وقال "أبو الغيط" في كلمته بالدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الثلاثاء، إن العالم يمر الآن بمرحلة دقيقة من التحولات الاقتصادية والسياسية، متابعا: التضخم أصبح مشكلة يعاني منها دول كثيرة، موضحًا أن الديون أصبحت مجددا أزمة عالمية تحتاج إلى علاج شامل، خاصة في ظل زيادة المخاطر الأمنية، التي تنظر بعودة الصراعات بين الدول الكبرى.

وتابع، أن المصارف العربية قادرة على إدارة تلك المرحلة الصعبة وقدرتها على التكيف والتعامل مع الصدمات الطارئة، مؤكدًا أن المصارف تعمل في بيئة متغيرة ومتداخلة وتسعى إلى تطوير أدواتها باستمرار، خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.