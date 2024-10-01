رئيس أساقفة سبسطية: أعداء لبنان هم ذاتهم المتآمرون على فلسطين والأمة العربية

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، إن من هول الصدمة والمفاجأة غير المتوقعة تعجز الكلمات عن التعبير عما يختلج في قلوبنا من ألم وحزن، مشيرًا إلى أننا في بعض الأحيان نلحظ أن الصمت أبلغ من أي بيان فما حدث ليس أمرًا بسيطا ولا يجوز تقليل أهمية ما حدث في لبنان من اغتيالات شكلت صدمة للكثيرين.

وأضاف، نعزي أهلنا في لبنان وما نتمناه للبنانيين جميعًا هو أن يكونوا موحدين رغما عن كل الاختلافات السياسية التي قد تكون قائمة فيما بينهم فلبنان لكل أبنائه وليس لفئة دون الأخرى، ووحدة اللبنانيين في هذه الأوقات هي مسألة في غاية الأهمية من أجل الحفاظ على بلدهم وصونه والحفاظ عليه من كافة المشاريع المشبوهة التي تستهدف هذا البلد الجميل، وحفظ الله لبنان من كل أعدائه المنظورين والغير المنظورين وأعداء لبنان هم ذاتهم المتآمرون على فلسطين وعلى الأمة العربية كلها.