أوقاف الغربية: حظر جمع الأموال بالمساجد تحت أي مسمى

عقد الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الفرعية بديوان عام مديرية الأوقاف بالمحافظة بحضور الشيخ عبد المهيمن السيد محمد، وكيل المديرية والشيخ محمد عبد الغني صوله، مدير الدعوة.

وأكد العيسوي على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية لجميع الأنشطة الدعوية والقرآنية بالمساجد وفي مقدمتها خطبة الجمعة مع الاهتمام بالموضوع والوقت والدروس الدعوية، والمقارئ القرآنية للأئمة والجمهور والواعظات وقوافل الواعظات وحلقات التحفيظ حتى يتبوأ المسجد دوره الحقيقي في بناء الوعي الديني الوسطي الرشيد.

وشدد العيسوي على عدم وضع أي صناديق لجمع الأموال بالمسجد أو ملحقاته أو محيطه تحت أي مسمى مع اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيًا تجاه كل من يخالف ذلك وعلى جميع مديري إدارات الأوقاف أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية والحسم ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.

كما شدد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية على عدم تمكين أحد من غير المصرح لهم من وزارة الأوقاف بصعود المنبر أو أداء الدروس والقوافل والندوات وما شابه ذلك إضافة إلى متابعة النظافة بجميع المساجد لاستقبال الرواد وخصوصًا أسطح المساجد وإزالة المخلفات الموجودة عليها وكذا إزالة كل ما يسيئ إلى مظهرها الحضاري ويكون ذلك تحت إشراف مدير الإدارة شخصيًّا.

وأشاد وكيل وزارة الأوقاف بجهود الإدارات الفرعية في مشروع صكوك الاطعام الذي يخدم كثيرًا من الأسر الأولى بالرعاية في إطار دور وزارة الأوقاف المجتمعي، مستعرضًا القضايا الدعوية الخاصة بالعمل وتم مناقشة خطة سير عمل كل إدارة من إدارات الأوقاف بمراكز ومدن المحافظة.

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