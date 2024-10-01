رئيس الوزراء: أسواق العمل في العالم ستشهد تغيرات جذرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن المؤسسات المالية العربية تعي تماما التحديات الراهنة وسبل التعامل معها، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الجهات المالية العربية ونظيرتها الدولية لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال بدء انعقاد الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وفقا لما نقلته فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تشهد أسواق العمل في العالم تغيرات جذرية، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها مصر مكنت اقتصادها من مواجهة الأزمات.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد العالمي أظهر صلابة في مواجهة التحديات، ولكن توقعات النمو للاقتصاد العالمي أقل من سابقتها إلا أنها تؤشر على الاستقرار، ومصر جزء من جميع التفاعلات الدولية تؤثر فيها وتتأثر بها.