اليوم.. الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى بجامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس اليوم الثلاثاء، الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال، والذي يعقد لأول مرة في الجامعات المصرية.

يأتي الملتقى تحت رعاية محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفي إطار الرؤية الجديدة لجامعة عين شمس برئاسةمحمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وذلك بحضوركريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية وعدد من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات المصرية.

يقام الملتقى الذي ينظمه قطاع التعليم والطلاب بقاعة المؤتمرات الكبرى دار الضيافة في تمام السادسة مساء يشارك في الملتقى جامعات عين شمس والقاهرة وحلوان وبنها.