صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.71%، ليصل إلى مستوى 31,811 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 1.25%، وصولًا إلى مستوى 3,166 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.86%، وصولًا إلى 7,603.09 نقطة.

وارتفع أيضا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.89%، ليصل إلى مستوى 10,827.24 نقطة، وكذا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.88% وصولًا لمستوى 6,400.81 نقطة.

كما ارتفع أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.68%، ليصل إلى مستوى 39,287.78 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.79%، مسجلًا 13,800.54 نقطة.