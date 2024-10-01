رئيس الوزراء: الحكومة تولي اهتمامًا بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية قامت بتعديل الكثير من التشريعات من أجل تشجيع القطاع الخاص وحل مشكلات المستثمرين، متابعًا أن الحكومة تولي اهتمامًا بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف رئيس الوزراء، في كلمته خلال بدء انعقاد الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن هناك استراتيجية جديدة للصناعة واهتمام بتقليل نسبة الانبعاثات، والحفاظ على المناخ، موضحًا أن هناك مشروعات مشتركة منها دوليًا وإقليميًا بقيمة 324 مليار دولار، قامت بها الدولة من أجل تخفيف الانبعاثات والحفاظ على المناخ.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك علاقات اقتصادية بين مصر وجميع الدول العربية، وأن هذا التعاون له تأثير على النمو، وهناك تسهيل لدخول المستثمرين مصر، وهناك حوافز يتم تقديمها للمستثمرين.