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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تموين كفرالشيخ يحرر 5 محاضر بالرياض

تموين كفرالشيخ يراقب
تموين كفرالشيخ يراقب المخابز
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تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية بمركز ومدينة الرياض، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تضمنت «محضرين نقص وزن، ومحضر تجميع، وأخرى متنوعة»، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات، وذلك تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

شدد محافظ كفر الشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

تموين كفرالشيخ تموين كفرالشيخ يحرر محاضر تموينية بالرياض مديرية تموين كفرالشيخ محافظة كفر الشيخ حملات التموين