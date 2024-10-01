تموين كفرالشيخ يحرر 5 محاضر بالرياض

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية بمركز ومدينة الرياض، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تضمنت «محضرين نقص وزن، ومحضر تجميع، وأخرى متنوعة»، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات، وذلك تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

شدد محافظ كفر الشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.