جيش الاحتلال يدعو المدنيين اللبنانيين إلى عدم القيادة جنوب نهر الليطاني

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين اللبنانيين في جنوب لبنان إلى عدم قيادة المركبات في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني حتى إشعار آخر.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: "هناك قتال عنيف في جنوب لبنان، حيث يستخدم عناصر حزب الله البيئة المدنية وأنتم كدرع بشري للتنظيم لتنفيذ الهجمات"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف أدرعي عبر منصة إكس: "من أجل سلامتكم، نطلب منكم تجنب الحركة بالمركبات من شمال نهر الليطاني إلى جنوبه".

وتابع أدرعي: "هذا التحذير سارٍ حتى إشعار آخر".

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل برية في جنوب لبنان منذ مساء أمس الاثنين، تزامنا مع شن غارات جوية عنيفة على عدد من مناطق جنوب لبنان.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت.