محافظ الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس ناهيا.. صور

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتظام سير العملية التعليمية بعدد من مدارس منطقة ناهيا بمركز ومدينة كرداسة.

وشملت جولة المحافظ مدارس (عمرو عبد الخالق الابتدائية، ناهيا الثانوية المشتركة، ناهيا الإعدادية الحديثة بنات، أمجاد للتعليم الأساسى، الندى للتعليم الأساسى).

وخلال تفقده للفصول الدراسية والمعامل استمع المحافظ لشرح من مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة حول محتويات كل مدرسة والمراحل التعليمية التى تتضمنها.

كما تابع المحافظ إلقاء عدد من المدرسين للحصص الدراسية، واطمأن على أساليب وأدوات تفاعل الطلاب معها مؤكداً على ضرورة تسجيل عمليات الحضور والغياب للطلاب وفقاً للضوابط المحددة من خلال وزارة التربية والتعليم.

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم ورئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة بالمتابعة الدورية للمدارس بنطاق المحافظة والتأكد من الإلتزام بجداول الصيانة ورفع الكفاءة، والتنبيه على مديرى الإدارات والمدارس بمتابعة سير العمل باليوم الدراسى وانتظام مواعيد بدء وانتهاء العمل بكل فترة دراسية على مدار اليوم تفاديا للازدحام.

كما شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة كرداسة بضرورة المرور الدورى على المدارس ومنع أية تعديات ورفع أية مخلفات أو إشغالات بمحيطهم فورا لتسهيل عملية دخول وخروج الطلاب.

رافق المحافظ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة والأستاذ أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة والمهندس هشام زين العابدين رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة.