انطلاق برنامج التأهيل التربوي للدفعة الثالثة من مسابقة 30 ألف معلم بمطروح

صرح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، بأن برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" الدفعة الثالثة انطلق بسبع قاعات بمدينتي الحمام ومطروح، ويستمر لمدة أربعة أيام؛ وذلك تحت إشراف وتنظيم إدارة التدريب بديوان عام المديرية.

وكيل تعليم مطروح: البرنامج التدريبي يكسب المشاركين طرق التدريس المطورة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن برنامج التأهيل التربوي يأتي تنفيذاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم؛ لتلبية احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف إكساب المشاركين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة، وكذلك دراسة ماهية الذكاء الاصطناعي والتعامل الأمثل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وفقًا لمنظومة التعليم الجديد.

وكيل تعليم مطروح: الحقيبة التدريبية يتم تنفيذها على مدار 4 أيام

وأضاف شحاتة أن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" الدفعة الثالثة تبلغ مدته الزمنية أربعة أيام تدريبية، يتناول اليوم الأول خصائص المتعلمين واحتياجاتهم ونواتج التعلم وسبل التفاعل مع المعلم، كذلك نواتج التعلم الجيد وسبل نجاح منظومة دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصول الدراسية العادية والمهارات الحياتية بأبعادها المتنوعة بمنهج التعلم الجيد، بالإضافة إلى القدرة على التفكير وحل المشكلات بطريقة علمية وفق خطوات منظمة في إطار زمني محدد، ويشمل اليوم الثاني استراتيجيات التعلم التمركز حول المتعلم، وتتناول محاضرات اليوم الثالث الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التي تناسب بيئة التعلم واستراتيجيات إدارة الصف، ويختتم البرنامج في اليوم الرابع باستعراض ملامح التعليم في ضوء رؤية مصر 2030.

وكيل تعليم مطروح يؤكد ضرورة تحقيق أقصى استفادة من التدريب

وأكد وكيل تعليم مطروح للمعلمين الجدد ضرورة تحقيق أقصى استفادة من فعاليات البرنامج التدريبي؛ نظراً للأهمية القصوى في صقل المهارات التدريسية والإدارية.

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ وجه بتوفير كل آليات ومقومات التدريب الناجح التى يحتاجها المتدربين؛ لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من العملية التدريبية وبما ينعكس على المنظومة التعليمية عقب اجتياز المتدربين للبرامج التدريبية التى أقرتها الوزارة والجهات المعنية واستلامهم العمل بالمدارس التابعة للمحافظة.

انطلاق برنامج التأهيل التربوي للدفعة الثالثة من مسابقة 30 ألف معلم بمطروح

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