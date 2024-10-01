الوزير يبحث مع "سكاتك النرويجية" وتحالف 3 شركات أوروبية توطين صناعة المحللات الكهربائية بمصر

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعًا مع وفد شركة سكاتك النرويجية وممثلي تحالف 3 شركات يضم (شركة جون كوكريل البلجيكية، وشركة ريلاي الإيطالية، وشركة SLB الفرنسية)، وذلك لبحث خطة التحالف لإنشاء مصنع لتوطين صناعة المحللات الكهربائية المستخدمة في توليد الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة، وحضر اللقاء عدد من قيادات وزارة الصناعة.

وخلال اللقاء تم استعراض أنشطة تحالف الشركات في مختلف دول العالم وفي السوق المصرية ودور كل شركة من الشركات الثلاث في العملية التصنيعية للهيدروجين الأخضر والقدرات التصنيعية لها، بالإضافة إلى حجم ونوعية المعدات التي تستخدم في عملية تصنيع المحللات الكهربائية.

وأكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوطين هذه الصناعة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير للأسواق الخارجية، لافتًا إلى أنه سبق وتم توقيع عدد من الاتفاقيات مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث سبق وتم توقيع اتفاقية مع تحالف شركة (ديمي هايبورت إنرجى إن في البلجيكية)؛ لإقامة مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب وكذا تم توقيع اتفاقية التعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمحيط منطقة رأس شقير، مع تحالف شركتي (EDF Renewable الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية / إماراتية)، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة هذا المصنع سواء فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية أو التراخيص الصناعية اللازمة للإنتاج والتصدير.

وأضاف أن السوق المصرية يتمتع بكافة المقومات لإقامة هذه الصناعة والتي تشمل السوق الاستهلاكي الكبير والموقع الجغرافي المتميز المؤهل للتصدير إلى مختلف دول العالم، والأيدي العاملة الماهرة والمواد الخام اللازمة للإنتاج، مؤكدًا على ضرورة تكامل ما ستنتجه الشركة من محللات كهربائية مع مختلف مستلزمات ومراحل تصنيع الهيدروجين الأخضر الأخرى مثل محطات تحلية المياه وغيرها، وكذا ضرورة تقدم الشركة بالجدول الزمني المخطط لإقامة المصنع وكافة احتياجاته اللازمة للإنتاج لوزارة الصناعة وتكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لسرعة إنهاء الدراسات الخاصة بالمشروع.

وأكد ممثلو تحالف الشركات الثلاث حرصهم على ضخ هذا الاستثمار الجديد بالسوق المصرية لتوافر المقومات اللازمة لإقامة هذه الصناعة الهامة وباعتباره من أهم الأسواق بالمنطقة ومركزًا مهمًا للتصدير للخارج خاصة مع الاهتمام الكبير من الحكومة المصرية بتوطين هذه الصناعة.