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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

فعاليات أكاديمية التنس لتعزيز المواهب الرياضية بنادي جامعة حلوان

صورة توضيحية
صورة توضيحية
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انطلقت فعاليات أكاديمية التنس بنادي جامعة حلوان وسط إقبال كبير من محبي هذه الرياضة، حيث شهدت الملاعب حضوراً لافتاً من مختلف الفئات العمرية في أول أيام التدريب.

وقد انطلقت الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة النادي، 
وقد عكست الصور الأولى من فعاليات التدريب الحماس الكبير للمشاركين والمدربين على حد سواء، مما يبشر بمستقبل واعد لهذه الأكاديمية في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية.

وصرح الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، قائلاً: "نرحب بجميع الفئات العمرية من الجنسين للانضمام إلى الأكاديمية. فنادي جامعة حلوان يفتح أبوابه لجميع محبي رياضة التنس، سواء للمبتدئين الراغبين في تعلم أساسيات اللعبة أو الطامحين في الوصول إلى مستويات البطولة، ونؤكد التزامنا باكتشاف المواهب وصناعة أبطال قادرين على المنافسة في مختلف البطولات".

للراغبين في الانضمام أو الاستفسار عن برامج الأكاديمية، يمكن التواصل على الرقم: 01050702208.

يذكر أن افتتاح أكاديمية التنس يأتي ضمن جهود نادي جامعة حلوان المستمرة لتعزيز دوره في خدمة المجتمع وتنمية المواهب الرياضية.
 

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