الجيش اللبناني: القيادة تواصل التعاون والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة

أكد الجيش اللبناني، أن الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب تنفذ إعادة تموضع لبعض نقاط المراقبة الأمامية ضمن قطاعات المسؤولية المحددة لها.

وأضاف الجيش في تصريحات نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أن القيادة تواصل التعاون والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.