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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الجيش اللبناني: القيادة تواصل التعاون والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أكد الجيش اللبناني، أن الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب تنفذ إعادة تموضع لبعض نقاط المراقبة الأمامية ضمن قطاعات المسؤولية المحددة لها.
وأضاف الجيش في تصريحات نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أن القيادة تواصل التعاون والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.  

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