شهد عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات مبادرة "أنا الراقي بأخلاقي" للموسم الثالث، بمعهد فتيات النجيلة، التابع لإدارة مطروح التعليمية؛ وذلك ضمن فعاليات البرامج التعليمية التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، للمشاركة في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري».

حيث نفذت هالة سعيد، مدير إدارة الجودة بالمنطقة الأزهرية، ومنسق المبادرة، معرضاً تعريفيا لطالبات المعهد يشمل كافة قيم المبادرة، وقامت بتوضيح أهداف وآليات تنفيذها للموسم الثالث.

ومن جانبه قال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إن المبادرة يتم تفعيلها للعام الثالث على التوالي لتحصين طلاب المعاهد الأزهرية ضد الأفكار الشاذة التي لا تتماشى مع صحيح الدين ورغبة من الأزهر الشريف أن يكون طلابه قدوة للجميع، موجها الشكر لجميع القائمين على المبادرة لجهودهم الصادقة في الموسمين السابقين، مطالباً بالاستمرارية في هذا الجهد لترسيخ القيم التربوية والأخلاق الحميدة لدى طلاب الأزهر الشريف.

وفي سياق متصل قام الشيخ عبد العظيم سالم، بتفقد فعاليات مبادرة «مشروعي من موهبتي»، بالمعهد، مشيدا بالمعروضات الفنية والمشغولات اليدوية المقدمة من الطالبات، تحت إشراف موجه عام التربية الفنية بثينة خاطر.

رئيس أزهر مطروح يشهد انطلاق فعاليات «أنا الراقي بأخلاقي» بمعهد فتيات النجيلة

IMG-20241001-WA0000

IMG-20241001-WA0001

IMG-20241001-WA0002

IMG-20241001-WA0003

IMG-20241001-WA0004

IMG-20241001-WA0005

IMG-20241001-WA0006

IMG-20241001-WA0007