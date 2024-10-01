وزير التعليم ومحافظ الفيوم يتفقدان عددًا من مدارس المحافظة.. صور

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم، زيارة تفقدية لعدد من المدارس بالمحافظة استهلت بزيارة مدرسة الشهيد اللواء أحمد زكى لطيف الإعدادية بنات وعائشة حسانين الثانوية بنات التابعتين لإدارة شرق الفيوم التعليمية.

وقد رافقهما، خلال الجولة، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتورة أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

خلال زيارة مدرسة الشهيد اللواء أحمد زكى لطيف الإعدادية بنات التى تضم ٥٦٨ طالبة، حرص الوزير والمحافظ على حضور طابور الصباح، والاستماع للإذاعة المدرسية، ثم تفقدا الفصول؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة، ونسب الكثافات الطلابية، ومتابعة كراسات الحصة والواجب للطالبات، ومدى التزامهن بأداء الواجبات المدرسية، كما أجرى الوزير حوارًا مع عدد من المعلمات حول أساليب التدريس، وآليات أداء الطالبات الواجبات والتقييمات المدرسية داخل الفصول.

كما تفقد الوزير والمحافظ مدرسة عائشة حسانين الثانوية بنات التي يبلغ عدد طالباتها ١٢٦٢ طالبة، حيث أثني الوزير على مستوى الطالبات بالمدرسة وانضباط العملية التعليمية.

وحرص الوزير خلال زيارته للمدرستين على متابعة تنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسى، كما ثمن الوزير الجهود التي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع الوزارة من أجل دعم والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

inbound8271867183426324920

inbound7660256402551560268

inbound708055373241663529

inbound7484081091367709751

inbound4437248215372628222

inbound5444422504674687572

inbound9113932924072095232

inbound477202788480337962