ads
الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير التعليم ومحافظ الفيوم يتفقدان عددًا من مدارس المحافظة.. صور

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم، زيارة تفقدية لعدد من المدارس بالمحافظة استهلت بزيارة مدرسة الشهيد اللواء أحمد زكى لطيف الإعدادية بنات وعائشة حسانين الثانوية بنات التابعتين لإدارة شرق الفيوم التعليمية.

وقد رافقهما، خلال الجولة، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتورة أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

خلال زيارة مدرسة الشهيد اللواء أحمد زكى لطيف الإعدادية بنات التى تضم ٥٦٨ طالبة، حرص الوزير والمحافظ على حضور طابور الصباح، والاستماع للإذاعة المدرسية، ثم تفقدا الفصول؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة، ونسب الكثافات الطلابية، ومتابعة كراسات الحصة والواجب للطالبات، ومدى التزامهن بأداء الواجبات المدرسية، كما أجرى الوزير حوارًا مع عدد من المعلمات حول أساليب التدريس، وآليات أداء الطالبات الواجبات والتقييمات المدرسية داخل الفصول.

كما تفقد الوزير والمحافظ مدرسة عائشة حسانين الثانوية بنات التي يبلغ عدد طالباتها ١٢٦٢ طالبة، حيث أثني الوزير على مستوى الطالبات بالمدرسة وانضباط العملية التعليمية.

وحرص الوزير خلال زيارته للمدرستين على متابعة تنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسى، كما ثمن الوزير الجهود التي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع الوزارة من أجل دعم والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

inbound8271867183426324920
inbound8271867183426324920
inbound7660256402551560268
inbound7660256402551560268
inbound708055373241663529
inbound708055373241663529
inbound7484081091367709751
inbound7484081091367709751
inbound4437248215372628222
inbound4437248215372628222
inbound5444422504674687572
inbound5444422504674687572
inbound9113932924072095232
inbound9113932924072095232
inbound477202788480337962
inbound477202788480337962
inbound7247661531202035634
inbound7247661531202035634
وزير التربية والتعليم ومحافظ الفيوم جولة تفقدية لمدارس الفيوم زيارة مدرستي الشهيد اللواء أحمد زكى لطيف الإعدادية بنات و عائشة حسانين الثانوية بنات وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم