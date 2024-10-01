الأربعاء.. "الشيوخ" يفتتح الجلسة العامة من دور انعقاده الخامس للفصل التشريعي الأول

يعقد مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، أولى جلساته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس المجلس، في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس، وفقًا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس بافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس طبقًا للدستور.

يشار إلى أن وزارة المجالس النيابية والتواصل السياسي، أعلنت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بموجب صلاحياته الدستورية أصدر قرارا بانعقاد مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك لافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

كما دعا رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك لافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول.

وعبر بيان لوزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي اليوم، تمنت كل التوفيق للمستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، والمستشار رئيس مجلس الشيوخ، والوكلاء، وأعضاء المجلسين، متطلعة إلى استمرار التعاون الوثيق والبناء بين الحكومة والبرلمان في الأعمال التشريعية والرقابية في دور الانعقاد الخامس.