معارك ضارية في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني بين حزب الله وقوات الاحتلال

أكد مراسل فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هناك معارك ضارية في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني بين حزب الله وقوات جيش الاحتلال المتقدمة برًا، اليوم الثلاثاء.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الجيش اللبناني يعمل على إعادة فتح طريق مرجعيون - حاصبيا بعد استهدافه بغارة إسرائيلية مساء أمس.