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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

معارك ضارية في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني بين حزب الله وقوات الاحتلال

لبنان
لبنان
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أكد مراسل فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هناك معارك ضارية في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني بين حزب الله وقوات جيش الاحتلال المتقدمة برًا، اليوم الثلاثاء.
وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الجيش اللبناني يعمل على إعادة فتح طريق مرجعيون - حاصبيا بعد استهدافه بغارة إسرائيلية مساء أمس.

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