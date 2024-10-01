المتهم بقتل حلاق المرج: "لم أقصد.. وصديقي السبب"

استمعت جهات التحقيق، لاعترافات المتهم بقتل حلاق في المرج، قائلا: “لم أقصد قتله، ولم أكن طرفا في المشاجرة، مضيفا: ”أن صديقه المتهم الهارب هو من وراء ارتكاب الواقعة".

وأضاف المتهم: أنه منذ أسبوع أثناء جلوسه مع المتهم الهارب على المقهى فوجئ بنجل المجني عليه ونجل عمه يعاتبان صديقه بأنه يتناول سمعة قريبتهم بسوء ويتحدث عنها بما لا يليق.

وأشار المتهم إلى أن صديقه لم ينكر فعلته بل زاد في كلامه أمام قريب الفتاة، وبدأ يرميها بكلمات باطلة ولا تصح، فنشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، فتدخل الأهالي والمارة في فض المشاجرة وانصرف كل منهم إلى حال سبيله.

وأضاف المتهم: أن صديقه كان يفكر في الانتقام منهم وأخبره أن يساعده على ضربهم فقط وليس قتلا، واستعان به لضرب كل منهما على حدة والتفرد به دون الآخر حتى يفضح أمرهم أمام المارة والأهالي.

وتابع: “أنه وافق علي طلبات صديقه وبالفعل انتظروا المجني عليه أمام محله وما أن رأوه حتى افتعلوا معه مشاجرة، قام خلالها الهارب بطعنه بسلاح أبيض فأسقطه غارقا في دمائه".

وكان قسم شرطة المرج قد تلقى بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين حلاق وصبي يعمل لديه في المحل وسقوط قتيل، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وتبين صحته.

وبالفحص والتحري تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب عتاب الأخير للأول لشربه الحشيش وإنفاق الأموال التي يعمل بها على المخدرات.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.