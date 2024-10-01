الخميس.. مكتبة القاهرة الكبرى تناقش العمل الإنساني وتأثيره على المجتمع

تعقد مكتبة القاهرة الكبرى برئاسة الكاتب يحيى رياض يوسف، ندوة بعنوان "العمل الإنسانى وتأثيره على المجتمع"، في الخامسة من مساء الخميس المقبل، الموافق 3 أكتوبر الجاري بمقر المكتبة.

يتحدث في الندوة المستشار ضياء الزعيرى، والفنان حلمى فودة، والكاتب حسام أبو العلا.

يذكر أن القصر الذي بني عليه مكتبة القاهرة صاحبته الأميرة (سميحة) بنت السلطان (حسين كامل) أول سلطان لمصر فى الفترة من 1914-1917 وحفيدة الخديوى (إسماعيل).

ولقد عرف عنها حبها الشديد للفنون والموسيقى والأدب والغناء وكتابة الشعر بالعديد من اللغات منها العربية والتركية والفرنسية، وأوصت قبل وفاتها أن يخصص هذا القصر لخدمة الأغراض الثقافية، واستمر العمل فى تجديد القصر فى الفترة من سبتمبر 1992 حتى تم افتتاحه فى 24 يناير عام 1995.