"صاحبة تريند الشارع اللي وراه".. الحكم على البلوجر سوزي الأردنية بتهمة سب والدها اليوم

تصدر محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، حكمها على البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند «آه.. الشارع اللي وراه»، على خلفيه اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

البلوجر سوزي الأردنية

وكانت جهات التحقيق فتحت تحقيقات موسعة في قضية البلوجر سوزي الأردنية والتي وجهت لها عدة اتهامات سب والدها في عدة مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل تيك توك، كما وجهت لها تهمة استغلال شقيقتها من ذوي الهمم مستغلة الإعاقة الذهنية التي تعاني منها لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح.

وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل التيك توكر سوزي الأردنية، لاتهامها بسب والدها واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، وتأييد قرار إخلاء السبيل بكفالة مالية 5000 جنيه.

وكانت ألقت أجهزة الأمن القبض على فتاة التيك توك «سوزي الأردنية» بالقاهرة، على خلفية انتشار مقاطع فيديو، تظهر فيها، تحتوي على مضمون يتعدى على القيم الأسرية، وتمكن فريق من رجال مباحث الآداب من القبض على «سوزي» في أثناء تواجدها بمنطقة الساحل في القاهرة.

وتصدرت التيك توكر «سوزي أيمن» الشهيرة بـ«سوزي الأردنية»، تريند موقع البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، بعد نشرها بثا مباشرا "لايف" خلال مشادة كلامية بينها وبين والدها تلفظت خلالها بألفاظ بذيئة، وانتشر مقطع فيديو يتضمن كلمة نطقت بها سوزي الأردنية، ردت فيها على والدها قائلة "الشارع اللي وراه"، مصطحباها بصوت بذيء.