تداول 10 آلاف طن بضائع بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 8 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع و599 شاحنة و67 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع 313 شاحنة و19 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع 286 شاحنة و48 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة دليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 2600 طن بضائع و295شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها.

