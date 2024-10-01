البنتاجون: واشنطن تسعى لمنع اندلاع حرب إقليمية فى الشرق الأوسط

أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" سابرينا سينج اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع فى الشرق الأوسط.

وقالت سينج، في تصريح أوردته قناة (الحرة) الإخبارية، "إن واشنطن اتخذت خطوات لتعزيز الموقف الدفاعي للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، والحد من خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا في المنطقة"، مشددة على أن الولايات المتحدة لديها القدرة للدفاع عن قواتها.

وأشارت إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يتابع عن كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، ويركز حاليا على حماية المواطنين والقوات الأمريكية وتهدئة الوضع من خلال الردع والدبلوماسية، مؤكدة أن واشنطن تأخذ جميع تهديدات إيران على محمل الجد.

وحول إجلاء المواطنين الأمريكيين من لبنان، قالت سينج: "إن البنتاجون على استعداد لدعم الخارجية الأمريكية إذا صدر القرار بالبدء بعمليات إجلاء الأمريكيين من لبنان، ولكنه لم يصدر هذا القرار بعد".