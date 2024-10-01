جيش الاحتلال: غارات ليلية في بيروت استهدفت منشآت لإنتاج الأسلحة لحزب الله

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن الغارات الجوية في ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت عدة مواقع لحزب الله، بما في ذلك منشآت لإنتاج الأسلحة وبنية تحتية عسكرية أخرى.

وزعم جيش الاحتلال في بيان: "أن حزب الله يبني عمدًا مواقع لإنتاج الأسلحة والمواقع العسكرية تحت قلب بيروت وتضعها في مراكز سكانية في المدينة"، مضيفًا أنه يواصل العمل "لضمان استعادة الأمن لدولة إسرائيل ومواطنيها".

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطات للضربات الليلية، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن حزب الله أطلق خمسة صواريخ على بلدتي المطلة وأفيفيم الشماليتين قبل قليل.

تم اعتراض بعضها، بينما سقط بعضها الآخر في مناطق مفتوحة.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في الهجوم الأخير من لبنان.