أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

انخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر وبدون مصنعية خلال التعاملات الصباحية، وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 4,074 جنيها للشراء، 4,063 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3,735 جنيها للشراء، 3,724 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3,565 جنيها للشراء، 3,555 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 3,047 جنيها للشراء، 3,073 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2,377 جنيها للشراء، 2,370 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 28,520 جنيها للشراء، 28,440 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة : 126,710 جنيهات للشراء، 126,355 جنيها للبيع.

وسجل سعر كيلو الذهب : 4,074,286 جنيها للشراء، 4,062,857 جنيها للبيع.