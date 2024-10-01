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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"صرخة" داخل استديو تصوير في بولاق تنقذ فتاة من تحرش مالكه

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مالك استديو تصوير، المتهم بالتحرش بفتاة تعمل لديه وملامسة أجزاء حساسة من جسدها داخل الاستديو ملكه، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

التحرش بفتاة داخل استديو تصوير ببولاق 

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام الأهالي بالتحفظ على مالك استديو تصوير لتحرشه بفتاة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص وبالتقابل مع الفتاة أفادت بقيام مالك استديو تصوير تعمل لديه بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها أثناء تواجدها رفقته داخل الاستديو، حيث قامت بالصراخ وتجمع الأهالي وقاموا بضبطه.

جرى اقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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