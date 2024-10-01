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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عاطل بتهمة الاعتداء جنسيًا على ممرضة في الطالبية

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل المتهم بالتعدي جنسيًا على ممرضة بعد استدراجها وتخديرها داخل شقته بدائرة قسم شرطة الطالبية.

تخدير ممرضة واغتصابها في الطالبية 

تلقى الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ممرضة 27 سنة، تتهم فيه عاطل باستدراجها وتخديريها وتناوب التعدي عليها جنسيا داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة عب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن تحديد وضبط المتهم وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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