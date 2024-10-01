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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. بدء التقديم على وظائف بالرقابة النووية والإشعاعية

صوره الوظائف
صوره الوظائف
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تعلن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن مسابقة لشغل بعض الوظائف القيادية والتنفيذية والفنية عن طريق التعاقد، وذلك وفقًا للائحة شئون العاملين الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٣٤٨) لسنة ٢٠١٩، وذلك خلال الفترة من 1/10/2024 إلى 31/10/2024.

التخصصات المطلوبة..

الهندسة المدنية / الإنشائية

المشتريات وسلاسل الإمداد

الهندسة الميكانيكية

الألسن / الآداب

هندسة المواد والمعادن

التربية

الهندسة الكهربائية

هندسة الاتصالات

هندسة الإلكترونيات

الهندسة النووية

التربية الرياضية

هندسة الكومبيوتر

نظم المعلومات

حاسبات ومعلومات

علوم فيزياء / كيمياء

القانون

المحاسبة / إدارة الأعمال / التسويق

العلوم العسكرية

الاقتصاد والعلوم السياسية

دبلوم تبريد وتكييف

العلاقات العامة والإعلام

دبلوم الشبكات / الإلكترونيات / الميكانيكا

للتقدم على الوظائف

والاطلاع على الشروط والمؤهلات لشغل كل وظيفة برجاء زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة

https://www.enrra.talentera.com

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FB_IMG_1727744473552
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لشغل بعض الوظائف القيادية التقديم علي وظائف بالرقابة النووية