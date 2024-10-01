اليوم.. بدء التقديم على وظائف بالرقابة النووية والإشعاعية

تعلن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن مسابقة لشغل بعض الوظائف القيادية والتنفيذية والفنية عن طريق التعاقد، وذلك وفقًا للائحة شئون العاملين الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٣٤٨) لسنة ٢٠١٩، وذلك خلال الفترة من 1/10/2024 إلى 31/10/2024.

التخصصات المطلوبة..

الهندسة المدنية / الإنشائية

المشتريات وسلاسل الإمداد

الهندسة الميكانيكية

الألسن / الآداب

هندسة المواد والمعادن

التربية

الهندسة الكهربائية

هندسة الاتصالات

هندسة الإلكترونيات

الهندسة النووية

التربية الرياضية

هندسة الكومبيوتر

نظم المعلومات

حاسبات ومعلومات

علوم فيزياء / كيمياء

القانون

المحاسبة / إدارة الأعمال / التسويق

العلوم العسكرية

الاقتصاد والعلوم السياسية

دبلوم تبريد وتكييف

العلاقات العامة والإعلام

دبلوم الشبكات / الإلكترونيات / الميكانيكا

للتقدم على الوظائف

والاطلاع على الشروط والمؤهلات لشغل كل وظيفة برجاء زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة

https://www.enrra.talentera.com