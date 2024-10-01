سوريا.. استشهاد 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين في العدوان الإسرائيلي على دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء، أن العدوان الإسرائيلي على العاصمة دمشق نتج عنه، استشهاد 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين ووقوع أضرار كبيرة بالممتلكات الخاصة.

وقال مصدر عسكري سوري، أن وسائط الدفاعات الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان والطيران المسير الإسرائيلي، وأسقطت معظمها وأدى العدوان إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين ووقوع أضرار كبيرة بالممتلكات الخاصة.

واليوم الثلاثاء، بدأ غزو إسرائيلي بري واسع على الأراضي اللبنانية، زعم الجيش الإسرائيلي، أن تلك العملية محدودة على مناطق معينة لحزب الله اللبناني، بينما قال لبنانيون في بلدة عيتا الشعب الحدودية اللبنانية، أن الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق، ويشمل قصف مدفعي مكثف، وتحليق لطائرات هليكوبتر.