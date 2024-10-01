لبنان.. إصابات إثر غارة إسرائيلية استهدفت مخيم عين الحلوة في صيدا

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن هناك إصابات إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قبل قليل مخيم عين الحلوة في صيدا، ويوجد وأنباء أن الغارة استهدفت منزل القيادي الفلسطيني "منير المقدح".

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بيت "المقدح" فشلت في اغتياله بعد شن غارة على منزله في لبنان.

واليوم الثلاثاء، بدأ غزو إسرائيلي بري واسع على الأراضي اللبنانية، زعم الجيش الإسرائيلي، أن تلك العملية محدودة على مناطق معينة لحزب الله اللبناني، بينما قال لبنانيون في بلدة عيتا الشعب الحدودية اللبنانية، أن الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق، ويشمل قصف مدفعي مكثف، وتحليق لطائرات هليكوبتر، ومسيرات تحلق في السماء.