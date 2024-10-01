حزب الله يستهدف مواقع عسكرية للاحتلال في جنوب لبنان

الثلاثاء 01/أكتوبر/2024 - 03:20 ص

أعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الثلاثاء، أنه استهدف تحركات لجنود إسرائيليين عند الحدود في جنوب لبنان.

وقال حزب الله في بيان له، إن مقاتليه استهدفوا تحركات لجنود إسرائيليين في البساتين المقابلة لبلدتي العديسة وكفركلا بالأسلحة المناسبة، وأكدوا تحقيق إصابات.

وفي بيان ثان، قال الحزب إنه استهدف "بالقذائف المدفعية قوة إسرائيلية عند بوابة مستعمرة شتولا" الحدودية.

وذكرت مصادر لبنانية أن حزب الله أطلق نيرانه باتجاه "هدف عسكري" في محيط ثكنة زرعيت شمالي إسرائيل.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، بدء تنفيذ توغل بري لقواته للجنوب اللبناني، زاعمًا أنه يستهدف ضرب أهداف تابعة لحزب الله.