استشهاد المذيعة السورية صفاء أحمد في قصف إسرائيلي على دمشق

أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد المذيعة صفاء أحمد جراء العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له العاصمة دمشق.

وقي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات عدة في سماء العاصمة، حيث أكدت وكالة "سانا" وجود انفجارات عديدة في محيط دمشق. كما أشار التلفزيون السوري إلى أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة".

كما أفادت إذاعة "شام إف إم" في دمشق بتجدد سماع دوي انفجارات متتالية في المدينة، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تتعامل مع أهداف معادية في محيط العاصمة، وسط تصاعد ألسنة الدخان في منطقة المزة.

تأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، التي تستهدف مواقع تابعة لحزب الله، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.