بالتفاصيل| العثور على جثة رضيع ملقى في مجرى مائي بالمنيا

في مشهد يدمي القلوب تجردت فيه معاني الإنسانية وتجسدت فيه معاني القسوة وانعدام الرحمة، عثر أهالي قرية ميانة التابعة لمركز مغاغة في المنيا، اليوم الثلاثاء، على جثة رضيع ملقاة بمجري ترعة الإبراهيمية.

تلقى اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، بلاغًا من أهالي قرية ملاطية التابعة لمركز مغاغة بالعثور على جثمان «رضيع» بمجري ترعة الإبراهيمية، وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة والإنقاذ النهري، وتبين العثور على جثمان «رضيع يبلغ من العمر شهرين»، بمجري الترعة، وقيام الأهالي بانتشال الجثمان.

جرى التحفظ على جثمان الرضيع تحت تصرف النيابة العامة التي كلفت الأجهزة الأمنية بالتحري عن الواقعة، ونشر صور الطفل بمراكز الشرطة للتعرف عليه.