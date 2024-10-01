بسبب خلافات عائلية| زوج يقتل زوجته طعنًا بسكين في المنيا

في مشهد تجسد فيه معانى القسوة والتجرد من الإنسانية، أقدم عامل على قتل زوجته طعنا بسلاح أبيض، اليوم الثلاثاء، بسبب خلافات عائلية بمركز ملوى جنوب المنيا.

تلقى اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، بلاغًا من إحدى قرى مجلس قروي تنده بمركز ملوي بقيام عامل بقتل زوجته طعنا داخل منزله بالعزبة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع البلاغ وتبين العثور على جثة سيدة، 30 سنة، ربة منزل، مصابة بطعنة وملقاة على الأرض، وبسؤال زوجها، 35 سنة، عامل، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب مشادة بينهما إثر خلافات عائلية، قام بعدها بطعنها ولفظت أنفاسها الأخيرة، وتم القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم «آلة حادة»، وإحالته للنيابة العامة للتصرف وتم نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي وتم انتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها وتولت النيابة التحقيق.