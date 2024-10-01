حنان مطاوع تدعم لبنان بعد الهجوم البري للاحتلال الإسرائيلي

دعمت الفنانة حنان مطاوع دولة لبنان، بعد الهجوم البري الذى تتعرض له من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذى تم تنفيذه الليلة ومستمر الآن.

ونشرت الفنانة حنان مطاوع على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور لعلم لبنان وللبلد قبل الدمار وبعده، لتشارك بها جمهورها وتفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي المجرم.

علقت الفنانة حنان مطاوع على الصور "اللهم احفظ لبنان وشعبها"، في رسالة دعم لما تمر به لبنان من هجوم، وحرام العدوان الإسرائيلي على البلاد.

يشار أن العدوان الإسرائيلي يمارس كل أشكال الإجرام والمجازر الإنسانية، بقصف دولة لبنان وقتل المدنيين، من خلال الهجوم البري الذي بدأ منذ قليل.

وأعلن جيش العدوان الإسرائيلي استشهاد السيد حسن نصرالله أمين عام حزب الله، بعد القصف الذى استهدف موقعه.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي المجرم مازال يمارس كل ألوان جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، منذ أكتوبر العام الماضي وحتى الآن.