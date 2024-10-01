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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان.. دبابات إسرائيلية دخلت إلى قرى قريبة من الحدود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن دبابات إسرائيلية دخلت إلى قرى لبنانية قريبة من الحدود، تزامنا مع هجوم بالطيران الإسرائيلي والمدفعية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، بدء عملية برية مركزة ومحدودة ضد أهداف لحزب الله في المجال القريب من الحدود، كما أوضح أنه يرافق القوات البرية في الهجوم، قوات من سلاح الجو والمدفعية.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية، أنه تمت الموافقة على مراحل الحملة البرية في لبنان ويجري تنفيذها وفق قرار المستوى السياسي.

قال إعلام إسرائيلي، أن حوالي 10 قذائف أُطلقت من لبنان باتجاه ميرون وتم اعتراض بعضها بينما سقطت أخرى بمناطق مفتوحة.

ومنذ قليل، قالت وسائل إعلام لبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق بكثافة في سماء بيروت وضاحيتها الجنوبية.

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