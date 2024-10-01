وسائل إعلام سورية: دوي انفجارات في العاصمة دمشق

الثلاثاء 01/أكتوبر/2024 - 02:51 ص

أفادت وسائل إعلام سورية، فجر اليوم الثلاثاء بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق.

وأكدت وكالة "سانا" سماع دوي انفجارات عديدة في محيط دمشق، فيما أعلن التلفزيون السوري أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة".

وأفادت إذاعة "شام إف إم" في دمشق، "بتجدد سماع دوي انفجارات متتالية في المدينة والدفاعات الجوية تتعامل مع أهداف معادية في محيط العاصمة وسط تصاعد لألسنة الدخان في محيط منطقة المزة".

يأتي ذلك بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية في جنوب لبنان، والتي تستهدف مواقع تابعة لحزب الله.