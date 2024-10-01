عبد الرحيم علي: إسرائيل تخطط لاجتياح كل الجنوب اللبناني حتى نهر الليطاني

الثلاثاء 01/أكتوبر/2024 - 03:02 ص

قال الكاتب الصحفي عبد الرحيم على، رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة البوابة نيوز، ورئيس مجلس إدارة مركز سيمو بباريس إن إسرائيل تخطط لاجتياح كل الجنوب اللبناني حتى نهر الليطاني لدفع حزب الله إلى خلف النهر مستخدمين كوماندوز وطائرات تحميهم.

وأشار عبدالرحيم علي إلى أن التوغل جاء بعد تقارير استخباراتية إسرائيلية وأمريكية تفيد بأن حزب الله لا يستطيع التصدي في ذلك التوقيت وأنه لم يفق بعد من الضربة التي وجهت له.

وتابع: السبب المعلن بالطبع للعملية العسكرية هو تحقيق الحماية لسكان الشمال الإسرائيلي كسبب منطقي إنما الخفي هو القضاء على كل قدرات حزب الله العسكرية تماما، ولن يخرجوا أو ينهوا العملية إلا بتحقيق هذا الهدف، هذا ما أعلنه نتنياهو في حواره مع التايم البريطانية، بتاريخ 4 أغسطس الماضي، ولكن أحدا لم يقرأ.