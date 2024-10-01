الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق

أعلنت الدفاعات الجوية السورية، اليوم الثلاثاء، أنها تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق، وتستمر دفاعاتها في حماية سماء العاصمة.

ومنذ قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي، بدء عملية برية ضد أهداف لحزب الله في المجال القريب من الحدود، كما أوضح أنه يرافق القوات البرية في الهجوم، قوات من سلاح الجو والمدفعية.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية، أنه تمت الموافقة على مراحل الحملة البرية في لبنان ويجري تنفيذها وفق قرار المستوى السياسي.

قال إعلام إسرائيلي، أن حوالي 10 قذائف أُطلقت من لبنان باتجاه ميرون وتم اعتراض بعضها بينما سقطت أخرى بمناطق مفتوحة.